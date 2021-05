IL VIDEO S. MARIA C.V. Incidente in moto per l’imprenditore Rino Capitelli, è corsa in ospedale

SANTA MARIA CAPUA VETERE/CAPUA – Un brutto incidente si è verificato pochi minuti fa alla pista di go-Kart di Sant’Angelo in Formis, ai danni dell’imprenditore ed ex consigliere comunale di Santa Maria Capua Vetere, Rino Capitelli.

L’uomo era in pista quando per cause ancora da accertare sembrerebbe che un guasto all’acceleratore della sua moto da cross ha fatto si che ne perdesse il controllo.

L’imprenditore è stato trasportato presso l’Ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta. Pochi minuti prima un amico che era in sua compagnia aveva postato sulla sua pagina Facebook il ritorno in pista dell’imprenditore un anno dopo un altro incidente. . Clikka qui per vedere il video