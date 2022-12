IL VIDEO. S. MARIA C.V. Paura nella notte. Si ribalta con l’auto, giovane ferito

Per cause ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine il giovane ha perso il controllo dell’auto

SANTA MARIA CAPUA VETERE – (Lidia e Christian de Angelis) Grave incidente stradale giovane rimasto ferito auto ribaltata. Ieri sera lungo via via Avezzana a Santa Maria CV una vettura, una Fiat Panda, sulla quale viaggiava un giovane ha perso il controllo del veicolo finendo con lo sbandare e poi l’auto si è ribaltata. L’incidente è stato molto grave, il giovane soccorso dai sanitari del 118 è stato trasportato al nosocomio, pare, che è tuttora ricoverato. Ignote le cause dell’incidente, accertamenti in corso, si è temuto per il peggio.

