S.MARIA C.V. – Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di una nostra lettrice:

“Questi assembramenti (vedi video in calce) si ripetono ogni giorno da 2 mesi.

Possibile che non ci sia un modo più veloce e meno pericoloso per avere il medico di base?

A fine anno altri medici andranno in pensione e si parla di oltre 7.000 persone senza medico!

Siamo trattati peggio delle bestie!

Nonostante le numerose proteste, tutto tace”.

https://www.facebook.com/immacolata.fiorillo.71/videos/556039672248555/