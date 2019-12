IL VIDEO. Serie di furti sotto Natale, attenzione ai ladri “circensi”

ORTA DI ATELLA (red.cro.) – Sta aumentando l’allerta nella zona dell’Atellano, nel circondario che comprende due grandi centri periferici della provincia come Orta di Atella e Succivo. In queste feste natalizie stanno aumentando il numero dei furti in appartamento, con i malviventi pronti a sfruttare ogni occasione di assenza degli sfortunati proprietari. Il colpo perpetrato ad Orta, che potete vedere nel video in alto, dimostra anche la scaltrezza di questi ladri, nel caso specifico mentre assaltano un Caf nella città ai confini con la provincia di Napoli.