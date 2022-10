IL VIDEO. Spaccio ad AVERSA. Convalidato l’arresto del pusher con il Pos: si faceva pagare la cocaina con il bancomat

E’ stato rinchiuso nel carcere di Santa Maria Capua Vetere

AVERSA – Deve restare in carcere, dopo l’udienza di convalida dinanzi al giudice Caterina Anna Arpino del tribunale di Napol Nord, il 51enne di Aversa arrestato, qualche giorno fa, dai carabinieri del nucleo provinciale di Caserta e del Nucleo operativo e radiomobile di Caserta. Accusato di spaccio per il quale avrebbe costruito un sistema di pagamenti con bancomat per la cessione della droga. Trovato in possesso di 4.8 grammi e 805 euro in contanti. In casa altra droga e quasi 2200 euro, è stato rinchiuso nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.