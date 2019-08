IL VIDEO. SPAVENTOSO A MONDRAGONE. Ragazzina di 14 anni scippata e trascinata per decine di metri. Ora è in codice rosso alla Pineta Grande

MONDRAGONE – Una domenica da dimenticare quella di oggi a Mondragone. Pochi minuti fa, in piazza Umberto I, c’è stato l’arresto, da parte della polizia municipale, di un malvivente che, a bordo di una vecchia Alfa Romeo 147, in via Vittorio Emanuele, ha scippato una ragazzina di appena 14 anni, trascinandola per decine e decine di metri.

La giovane è rimasta agganciata alla portiera dell’auto e, quando l’uomo ha fatto inversione di marcia per fuggire, percorrendo controsenso la via, la piccola è stata trascinata da via Vittorio Emanuele fino alla piazza dove il malvivente è stato fermato da un gruppo di passanti e arrestato dagli uomini della polizia municipale di Mondragone.

La ragazzina è stata soccorsa dal 118 e trasportata in codice rosso alla clinica Pineta Grande di Castel Volturno.

Il video che abbiamo pubblicato è solo una parte di ciò che ha ripreso la nostra collega giornalista Maria Assunta Cavallo che è stata aggredita ed ha rischiato il linciaggio per aver ripreso l’arresto dell’uomo mentre veniva trasferito alla caserma dei carabinieri.