CASAPESENNA – Cittadini allarmati a Casapesenna, dove le telecamere di sorveglianza di un’abitazione sita in via Cagliari, traversa di via Roma, hanno ripreso un soggetto aggirarsi per le strade e citofonare, nella speranza che non risponda nessuno, avendo poi il “via libera” per razziare l’abitazione presa di mira. La scena, ripresa nel video che pubblichiamo, รจ stata filmata ieri sera intorno alle 5 e 30. Le immagini sono finite sui social per allertare i residenti.