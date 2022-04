SANT’ARPINO (Christian e Lidia de Angelis) Balordi tentano intrusione in una villetta privata per svaligiarla, messi in fuga. Alcune sere fa, due soggetti, con cappucci e mascherine si sono avvicinati all’ingresso di una villetta di Sant’Arpino hanno cercato di scavalcare per entrare e depredare l’abitazione, che però era sorvegliata dai custodi virtuali di Bor, che vista l’azione sono intervenuti mettendoli in fuga, per poi informare i proprietari dell’accaduto e le Autorità per identificarli.