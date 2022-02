IL VIDEO. Tentato colpo in casa, alla presenza di una famiglia. Ladri messi in fuga dall’allarme

SANT’ARPINO – (Christian e Lidia de Angelis) Topi d’appartamento tentano il colpaccio in abitazione con una famiglia presente. La notte del 15 Febbraio, tre delinquenti si sono avvicinati all’abitazione di un cittadino di Sant’Arpino e si sono arrampicati lungo il muro perimetrale confidando di poter agire indisturbati e tenere sotto sequestro le persone presenti in casa. Fortunatamente il tutto è avvenuto sotto l’occhio vigile delle telecamere di sorveglianza del sistema BOR Security che ha messo in fuga i delinquenti che a gambe levate si sono dileguati nella notte.