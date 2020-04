IL VIDEO. Un infarto fulminante si porta via un 33enne. Messa in diretta Facebook in ricordo di Attilio

Venerdì 24 aprile alle ore…

… Come sempre, INSIEME ….. GRAZIE A TUTTI!!!! 🎶🖤🎸🎼 Attilio Martinisi Pubblicato da Maria Rosaria Martinisi su Sabato 18 aprile 2020

SAN FELICE A CANCELLO (Lidia e Christian de Angelis) – Messa in onore di Attilio Martinisi in diretta Facebook, il musicista 33enne portato via da un infarto fulminante. In queste due settimane in cui Attilio è volato via troppo presto i messaggi di addio e i ricordi di chi lo ha conosciuto sono stati numerosissimi. La famiglia ha realizzato un video, che pubblichiamo qui in calce, dove si racchiudono le immagini più belle del giovane. La sorella Maria Rosaria ha reso noto: “Per ATTILIO VENERDI 24 APRILE, a due settimane dal distacco di Attilio dal mondo terreno, alle ore 12 verrà celebrata la Santa Messa in suo onore, da Don Antonio Cozzolino, della Parrocchia di San Felice Martire. Potrete seguire la diretta dal mio profilo Facebook (Maria Rosaria Martinisi). Vi lascio con un messaggio, rivolto ad ognuno di voi, per le tante, tantissime dimostrazioni di affetto ricevute, da parte mia e soprattutto della mia mamma Amelia Napolitano che tanto desidera la vicinanza spirituale, seppur virtuale, di voi amici che tanto avete amato, amate e amerete PER SEMPRE ATTILIO. Non piangere la mia assenza, io sono beato in Dio e prego per voi. Io vi amerò dal cielo come vi ho amato in terra”