IL VIDEO. Una scia e l’oggetto che cade dal cielo su CASERTA. Teorie probabili e (molto) meno probabili

CASERTA – Erano da poco passate le 19 quando nel tratto di strada che va da Caserta e San Nicola, sulla Variante Anas, è stato visibile un piccolo oggetto che dal cielo precipitava verso la terra. L’immagine, nitida, non aiuta a capire cosa sia esattamente l’oggetto. Molto probabile che sia un piccolo oggetto celeste (come un detrito di meteorite) che è finito nell’atmosfera terrestre e proprio a Caserta, simile ma in maniera nettamente inferiore a ciò che avvenuto in Sardegna il 20 di agosto.

Meno probabile, invece, le supposizioni nate dal web. Poco credibile l’idea che possa essere un pezzo di un velivolo, come avvenne a Roma poco tempo fa, e meno ancora credibile l’idea di un razzo lanciato dal cielo.

IL VIDEO: