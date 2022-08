CASERTA – Fortissimi rallentamenti anche sulla Variante Anas tra le uscite di Tuoro e Caserta ospedale. Chiaramente come si vede dal filmato in calce le strade sono un vero e proprio lago. La voce fuori campo è quella del direttore di CasertaCe, Gianluigi Guarino, che ci racconta quello che sta accadendo. Nel centro cittadino, in particolare nella zona della stazione, si segnalano diversi blackout.