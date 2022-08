IL VIDEO. Vasto incendio nei pressi di una centrale elettrica. Fiamme e fumo nero

LIKKA QUI PER GUARDARE IL VIDEO

CESA (Lidia e Christian de Angelis) Vasto e intenso incendio tra Aversa e Cesa, nei pressi di una centrale elettrica, ore di lavoro per pompieri e forze dell’ordine. Ieri pomeriggio alle 15 una folta coltre di fumo nero e fiamme alte hanno destato la paura tra i residenti dei due comuni. Le fiamme in poco tempo si sono propagate sui binari ferroviari, raggiungendo il ponte ed il territorio di Cesa mettendo in pericolo anche attività e abitazioni circostanti. Sul posto è intervenuto anche il sindaco Enzo Guida, che ha dichiarato sui social “Appello ai proprietari dei terreni: PULITELI!!! abbiamo adottato una ordinanza sul punto che OBBLIGA a far ciò: RISPETTATELA!!! Questo pomeriggio, verso le ore 15, un terreno, posto sul territorio di Aversa, al confine con Cesa, nel Rione Bagno, è andato in fiamme. Si tratta di un terreno, che si trova nelle immediate vicinanze della centrale elettrica e dei binari ferroviari. Non si conoscono le ragioni dell’incendio divampato.Le fiamme in poco tempo si sono propagate sui binari ferroviari, raggiungendo il ponte ed il territorio di Cesa. Come si può notare, le fiamme hanno lambito le abitazioni e le attività commerciali esistenti.Il fumo ha invaso le case.La paura è stata tanta. Sul posto vi e‘ stato il pronto intervento dei Vigili Urbani guidati dal Comandante Nicomede De Lucia, dei Vigili del Fuoco, della Polizia, del Nucleo di Protezione civile locale. Anche i cittadini hanno dato una mano nello spegnere l’incendio. I terreni incolti sono un pericolo.Facilmente possono andare i fiamme per le ragioni più svariate. Da questa vicenda nasce l’esigenza di un APPELLO ai PROPRIETARI dei TERRENI INCOLTI, affinché provvedano a PULIRLI.Abbiamo adottato una ordinanza sindacale e vi INVITIAMO a rispettarla, per il bene di TUTTI!”