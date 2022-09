GUARDA IL VIDEO. VERGOGNOSO ALL’OSPEDALE DI CASERTA. Muffa sul soffitto del reparto di Oncologia. Lei filma tutto, ma viene aggredita e le sottraggono il cellulare

La donna, che ha pubblicato il video su Facebook, fermata da alcuni uomini (guarda tutto il video). Questo accade nell’ospedale del capoluogo: è vergognoso. Consigliamo alla signora, la prossima volta, di presentarsi con i carabinieri

CASERTA Aggredita per aver filmato lo “schifo” della sala d’attesa del reparto di Oncologia dell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta. Reparto in cui si effettuano visite ambulatoriali e chemioterapie. Nel video, pubblicato su facebook da una donna che ha accompagnato un proprio congiunto in ospedale, è visibile la muffa che avvolge completamente uno dei pannelli del soffitto. Se guardate il video fino alla fine, la donna viene bloccata da alcuni uomini e le viene poi sottratto il cellulare. E’ lei stessa che lo scrive su facebook.

Una vergogna: nel reparto di Oncologia dell’ospedale del capoluogo dove, ovviamente, si recano persone malate di tumore, costrette a sottoporsi a terapia, la muffa la fa da padrona. E meno male che si tratta di pazienti che, viste le loro condizioni, vanno tutelati, curati, accuditi. Che dovrebbero essere accolti in un ambiente sano, pulito, confortevole, con personale professionalmente impeccabile. E meno male che, più di altri, i medici, gli infermieri dovrebbero conoscere i rischi che si corrono respirando l’aria in un ambiente in cui c’è della muffa.

Tutto ciò è vergognoso, come lo è l’aggressione subita dalla donna che ha realizzato il video nella sala d’attesa e a cui è stato sottratto il cellulare. Consigliamo alla signora, la prossima volta, di presentarsi in ospedale con i carabinieri. Vista la gente che circola, non si sa mai.