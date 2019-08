RECALE – Antonio C., 52 anni di Recale, è stato salvato in extremis da alcuni cittadini, dai carabinieri e dal 118 ieri sera, che sono piombati nel suo appartamento di via Marconi. Antonio, da mesi senza stipendio e dopo una difficile vicenda lavorativa, aveva lanciato una provocazione online, mettendo in vendita un rene su facebook. L’uomo fortunatamente è tornato poco dopo a casa, le sue condizioni non sono preoccupanti.