Immigrazione clandestina. Tre casertani coinvolti: un poliziotto, un avvocato e… TUTTI I NOMI

CAPUA /MONDRAGONE/AVERSA (t.p) – Sono tre le persone casertane coinvolte nell’ambito dell’inchiesta sullo scandalo immigrazione clandestina che ieri ha portato in carcere sette persone nell’ambito del blitz della Guardia di Finanza di Napoli. Oltre al poliziotto di Capua, Flavio Scagliola che è stato interrogato oggi e si è dichiarato innocente alla presenza del suo legale avvocato Dario Mancino, è rimasto coinvolto nell’inchiesta anche un avvocato di Mondragone e un cittadino di Aversa. Ecco tutti i nomi degli indagati : Bessem Baazaqui, Mohamed Ben Zoutine, Alessandro Cerrone di Poggiomarino, Salim Forati, Mounir Grine, Luigi Guerriero di Melito, Fayacal Kheirallam, l’avvocato Gennaro Ioimo di Mondragone, Sergio Repola di Calvizzano, Quiq Weng e Carlo Tagliafierro di Aversa. In cella invece è finito anche un ex poliziotto oggi in pensione Vincenzo Spinosa, ex ispettore di polizia che, secondo le accuse, “sovrintendeva e coordinava l’intera filiera dei servizi offerti alla clientela” .