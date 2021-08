Imprenditore 35enne di S.MARIA C.V accusato di stalking: raccolti i messaggi “persecutori” su pc e cellulare

S.MARIA C.V. – Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dopo aver concluso le indagini preliminari, chiese ed ottenne dal Giudice dott. Emilio Minio il rinvio a giudizio dell’imprenditore sammaritano Christian Ascione, trentacinquenne, accusato di stalking nei confronti di una giovane signora della zona che si è costituito parte civile nel processo con l’avvocatessa Maria Angela Stefanelli. Prossima la conclusione del dibattimento dinanzi al Giudice dott. Zullo in cui il giovane, difeso dall’avv. Raffaele e Gaetano Crisileo dovrà difendersi, durante il suo interrogatorio, dal pesante capo di accusa.

La persona offesa, che si era rivolta al centro antiviolenza di Casagiove poi denunciò i fatti al locale Commissario della Polizia di Stato, allegando una serie di messaggistica ricevuta che aveva custodita sul suo pc, sia nella sua casella di posta elettronica che sul proprio apparecchio telefonico portatile, a dimostrazione dei gesti ” persecutori” che l’imputato Ascione aveva posto in essere verso di lei per un lungo periodo di tempo costringendola a modificare addirittura le proprie abitudini di vita.

Ora la decisione passa al Giudice del Tribunale Sammaritano, che dovrà stabilire se assolvere o condannare il giovane.