Imprenditore casertano prende a pugni e mazzate ex dipendente

SAN FELICE A CANCELLO – Inizierà tra dieci giorni il processo in corte di Appello che vede protagonista G.M., imprenditore casertano condannato ad otto mesi di reclusione per aver causato lesioni personali a Z.M., residente a San Felice.

L’imputato, difeso dall’avvocato Giuseppe Sparaco, avrebbe colpito con un pugno al volto e una mazzata alla gamba la parte offesa, supportata dal legale Orlando Sgambati, al termine di una lite relativa ad un credito che M.Z. vantava nei confronti di M.G. e che quest’ultimo, invece, non riteneva di dover pagare.

Si sarebbe trattato di seimila euro non pagati interamente da M.G. che l’imprenditore avrebbe pagato solo in parte (3 mila euro). Da qui la lite finita in violenza.