Imprenditore muore all’ospedale di CASERTA dopo il trasferimento. Il Pm sequestra la cartella clinica

CASERTA/REGIONALE – Muore in ospedale. Una corsa nella notte che non è riuscita ad evitare la tragedia. Non ce l’ha fatta Franco Cuomo, imprenditore edile di Castellammare, in provincia di Napoli che, secondo i medici di turno, è stato colpito da infarto. Prima arriva a Villa Stabia dove viene ricoverato in un primo momento per accertamenti, poi il trasferimento all’ospedale di Caserta quando la situazione ha cominciato ad aggravarsi. Ma la famiglia vuole vederci chiaro.

Capire cosa sia accaduto, in pochi giorni, ad un uomo che non aveva mai avuto problemi di salute. Presentata una denuncia ai carabinieri di Castellammare. Il pubblico Ministero di Santa Maria Capua Vetere, ha disposto l’autopsia e il sequestro della cartella clinica. Sono stati, quindi, rinviati i funerali, che avrebbero dovuto svolgersi oggi pomeriggio alle 16 in forma privata per le norme anti Covid.

L’ultimo addio per i familiari, sotto choc, per quanto avvenuto cosi’ velocemente, avverrà solo dopo l’esame del medico legale. Dalla perizia si potrà capire se la diagnosi era esatta e se nella clinica stabiese e nell’ospedale di Caserta, è stato fatto tutto quanto era possibile per salvare un uomo che solo poche ore prima pensava di avere una lunga vita davanti a sé.