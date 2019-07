Imprenditrice di CASERTA e due sue amiche in fuga dal ristorante in fiamme

CASERTA (tp) – Momenti di panico per tre donne casertane, tra cui una nota imprenditrice nel mondo dei finanziamenti, in gita a Telese. Nel ristorante ‘La Rimessa’ in via Panoramica del Lago le tre donne. G.R., T.I. e A.L, hanno vissuto una brutta disavventura per un incendio scoppiato mentre pranzavano.

Prima un forte boato a causa di un corte circuito poi tanto fumo. Le tre ospiti insieme agli cinquanta clienti del locale sono state costrette alla fuga. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Telese Terme e varie ambulanze.

Per fortuna solo tanta paura per i presenti e senza pagare nessun dazio. Diversi i danni alla struttura ma nessuno è rimasto ferito.