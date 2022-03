Appalti alle imprese vicine a Zagaria. “6,4 milioni di euro all’ex sindaco”

CASAPESENNA – I carabinieri del Ros hanno confermato in aula che i lavori della rete idrica assegnati all’ex sindaco di Casapesenna nonchè imprenditore Antonio Fontana e agli imprenditori Raffaele e Costantino Capaldo rientrava nel “sistema” delle ditte vicine alla fazione Zagaria del clan dei casalesi. Lo hanno riferito ieri nel corso del processo ai tre imprenditori coinvolti nell’inchiesta denominata “Medea”. Gli appalti venivano assegnati con lo schema delle somme urgenze, in praticolare Fontana avrebbe incassato in 14 anni, 6,4 milioni di euro.