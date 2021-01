In 20 si danno appuntamento al bar per vedere la partita in tv, ma è zona rossa. Bar chiuso e multa al titolare 4 Gennaio 2021 - 19:04

SAN NICOLA LA STRADA – Si erano incontrati al bar per guardare la partita di calcio Benevento-Milan quando gli agenti della polizia municipale di San Nicola la Strada hanno sorpreso una ventina di persone nel locale che contravvenivano alle disposizioni delle leggi anti covid. E’ accaduto domenica scorsa. All’arrivo della polizia, gli avventori si sono dati alla fuga e dunque non è stato possibile identificarli. Solo attraverso le immagini riprese da un telefonino sarà possibile risalire a tutti gli astanti. Multato il gestore del bar di 400 euro e chiusa l’attività per cinque giorni.