In 4 cercano il colpo in una casa, ma dentro ci sono i proprietari. Scatta la fuga in Audi

SUCCIVO (Christian e Lidia de Angelis) – Ieri sera, in via Lorca a Succivo, una banda di malviventi, senza passamontagna, composta da tre soggetti e un complice in auto, una Audi di colore grigio chiaro, è entrata in azione e ha cercato di introdursi in un appartamento per svaligiarlo.

Sfortunatamente per loro, in casa erano presenti i proprietari che li hanno messi in fuga. Questo è l’ennesimo episodio in pochi giorni che si verifica a Succivo, ma non solo, prese di mira anche le abitazioni di Sant’Arpino e Orta di Atella, in particolar modo le zone isolate o poco illuminata. Una serie di furti che dà anche maggiore confidenza agli stessi criminali, così spavaldi da non indossare neppure i passamontagna per celare i volti.

I cittadini sono esasperati di tutto ciò non si riesce ad arginare tale crescente e costante fenomeno.