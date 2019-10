In 4 tentano il colpo in un’azienda di CASAL DI PRINCIPE. Ladri costretti alla fuga

CASAL DI PRINCIPE – Quattro persone a volto coperto hanno tentato il colpo alla Edil Mascia di Casal di Principe. I malviventi hanno agito all’una di notte. Hanno provato a sabotare l’impianto di monitoraggio per entrare liberamente in azienda. Sono state adoperate alcune aste di legno trovate sul posto. Più volte hanno colpito la telecamera ma, all’improvviso, la voce del custode virtuale li ha costretti alla fuga. Sul posto poi sono arrivati i carabinieri per acquisire i filmati delle telecamere che hanno ripreso la scena ed eseguire i rilievi.