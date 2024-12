In auto con 35 dosi di cocaina, 31enne ARRESTATO

Nel corso della perquisizione personale l’uomo è stato trovato anche in possesso di 380,00 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio

ORTA DI ATELLA – I controlli serrati eseguiti dai carabinieri della Compagnia di Marcianise negli ultimi giorni attraverso l’impiego di 14 pattuglie e 29 militari hanno interessato, oltre all’area cittadina di Marcianise, anche le zone industriali adiacenti ed i comuni di Orta di Atella, Succivo, Sant’Arpino e Gricignano di Aversa.

Nel corso del servizio coordinato a largo raggio i militari hanno effettuato numerose perquisizioni personali, veicolari e domiciliari. Sono state elevate 35 contestazioni per violazioni al codice della strada un importo complessivo di oltre 7.000 euro e sottoposti a controllo 150 persone e 90 veicoli.

Le operazioni di monitoraggio del territorio, in particolar modo delle aree sensibili, sono state eseguite con il supporto dei militari della Compagnia di Intervento Operativo del 10° Reggimento Carabinieri “Campania” e della Sezione Operativa della Compagnia di Marcianise.

questi ultimi hanno proceduto all’arresto, in Orta di Atella, di un 31enne di Frattaminore, nel napoletano,. Nel corso della perquisizione personale l’uomo è stato trovato anche in possesso di 380,00 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio.Lo stupefacente ed il denaro sono stati sottoposti a sequestro. Il 31enne, dopo le formalità di rito, è stato ristretto ai domiciliari. Dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.