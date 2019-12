In auto con l’eroina. Coppia finisce in manette

Due persone, già note alle forze dell’ordine, un uomo di 49 anni originario della provincia di Caserta, Maurizio Monaco, e una donna, di 56 anni, Sabrina Casati, originaria di Firenze, entrambi residenti ad Ascoli, sono stati arrestati. La coppia è finita nella rete dei controlli dei carabinieri del comando provinciale di Macerata nelle Marche. Sono stati fermati sulla loro auto vicino alla stazione di Porto Recanati. I carabinieri hanno notato che erano nervosi per via del controllo e hanno deciso di svolgere accertamenti più approfonditi. Dalla perquisizione sono saltati fuori 35 grammi di eroina. Una piccola parte dello stupefacente era nell’auto, il resto, oltre 30 grammi, lo teneva nascosto nei pantaloni la donna (che è stata perquisita da una agente della Polizia locale). La donna ha opposto resistenza al controllo, scalciando e spingendo gli agenti (è stata denunciata anche per resistenza). La droga, del tipo brown sugar, avrebbe fruttato 4mila euro. Entrambi gli arrestati vanno ai domiciliari.