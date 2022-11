In auto con una katana nascosta nel portabagagli: 39enne denunciato dai carabinieri

L’uomo, a seguito di perquisizione personale e veicolare è stato trovato in possesso di una katana della lunghezza di cm. 98, riposta all’interno del vano bagagli dell’auto in uso.

SAN PIETRO INFINE Nel corso di un servizio di controllo del territorio eseguito in San Pietro Infine, volto a prevenire e reprimere la commissione di reati contro la persona ed il patrimonio, i carabinieri della stazione di Rocca d’Evandro hanno deferito, in stato di libertà per possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere, un trentanovenne residente a Castel di Sangro.

L’arma,

trasportata senza alcun giustificato motivo è stata sottoposta a sequestro.