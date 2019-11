CASTEL VOLTURNO (red.cro.) – Azione mirata della polizia municipale di Castel Volturno che, questa mattina, ha compiuto una serie di multe e sequestri nella zona di Pinetamare, non distante dalla scuole di quartiere. Sono state portate via dai caschi bianchi 5 automobili perché i conducenti, alla richiesta dei documenti nel corso delle verifiche, sono risultati essere sprovvisti di patente di guida. Sono state elevate contravvenzioni per un importo totale di circa 30.000 euro.