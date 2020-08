In barca alla deriva. Salvata coppia di CASERTA con bambino

CASERTA – Fortunatamente poche le chiamate di emergenza alla sala operativa della Capitaneria di porto di Gaeta. Tramite il numero blu 1530 una coppia di adulti di Caserta, con un bambino a bordo, ha comunicato di essere in difficoltà per una avaria al motore del proprio natante di 10 metri. La motovedetta ha intercettato il natante all’altezza di Serapo, ha rassicurato gli occupanti e li ha assistiti nella navigazione sino al rientro in sicurezza nel porto di Gaeta, con l’ausilio dei locali ormeggiatori.