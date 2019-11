In carcere per abusi su una bimba di 10 anni. Si attende la decisione del Gip sul destino di don Michele Mottola

TRENTOLA DUCENTA – E’ attesa per questa sera la decisione del gip del tribunale di Aversa-Napoli Nord sul destino di don Michele Mottola. Il parroco 59enne, in carcere da venerdì scorso con l’accusa di abusi sessuali ai danni di una bambina di 10 anni, ha ammesso, durante l’interrogatorio, di essere “colpevole”. In quell’occasione, l’avvocato del prete, avrebbe fatto richiesta di poter avere i domiciliari. Ora, però, l’ultima parola spetta al gip che dovrà decidere sulla sua permanenza in carcere.