In coma dopo lo schianto in moto. Oggi il “miracolo di Natale”: Fiore è tornato a casa

SAN FELICE A CANCELLO – Rimase coinvolto in un terribile incidente in moto a settembre scorso, e da quel momento Fiore Sgambato, 27enne di San Felice a Cancello, ha lottato al lungo per la sua vita, ricoverato nel reparto rianimazione dell’ospedale civile di Caserta.

Il cugino del ragazzo lanciò anche un appello su Facebook, alla disperata ricerca di donatori di sangue per le continue trasfusioni a cui Fiore fu sottoposto.

Arriva proprio oggi, finalmente, nel giorno della vigilia di Natale la notizia più attesa per la sua famiglia e per tutti quelli a cui hanno avuto a cuore la storia di Fiore: il giovane è uscito dal coma e in queste ore, ha fatto ritorno a casa. Un lancio di palloncini nel cielo ha accompagnato l’arrivo del ragazzo che ha potuto riabbracciare tutti i suoi cari.