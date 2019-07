In due scavalcano il muro del maneggio nella notte, poi…

SUCCIVO – Ladri in azione stanotte a Succivo, non lontano dal Casale di Teverolaccio. Due malviventi hanno tentato di scavalcare il muro di cinta del maneggio “Un cavallo per amico”. I vigilantes però li hanno costretti alla fuga.

Questo il messaggio scritto sulla pagina fb della struttura ippica: “Purtroppo stanotte siamo stati vittime di un tentato furto al centro ippico “Un cavallo per amico” A Succivo. Due persone sconosciute hanno scavalcato il muro esterno da via Murelle e si sono fermati sopra i tetti dei box dei cavalli. Erano le 03:55: appena hanno tentato di scendere all’interno è scattato l’antifurto collegato con l’istituto di vigilanza privata Rangers che subito si sono recati sul posto e ci hanno avvisati.”

“Grazie anche all’intervento immediato di Rosario, una persona che vive all’interno del Casale di Teverolaccio da tanti anni. Fortunatamente è andata tutto a buon fine, non è stato portato via niente, solo un grande spavento. Vogliamo precisare che il centro ippico è un posto noto a tutti per le attività dedicate ai bambini che svolge sul territorio da circa quindici anni. Abbiamo fatto regolare denuncia alle autorità di competenza presso la caserma dei carabinieri di Sant’Arpino, che ringraziamo, insieme all’istituto di vigilanza privata Rangers”.