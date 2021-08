In fiamme appartamento in via Aldo Moro. Sul posto i vigili del fuoco

Probabilmente un corto circuito ha provocato l’incendio divampato nel primo pomeriggio

SAN CIPRIANO D’AVERSA Probabilmente sarà stato un corto circuito a provocare l’incendio che oggi pomeriggio ha distrutto un appartamento in via Aldo Moro al civico 52, a San Cipriano d’Aversa. Ad accorgersi delle fiamme sono stati alcuni residenti (i proprietari, infatti, non erano in casa) e questi, subito, hanno allertato i vigili del fuoco del distaccamento di Aversa. L’incendio, divampato intorno alle 15.30, è stato domato poco dopo.