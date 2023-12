In fiamme la storica trattoria dei Quartieri a 24 ore dalla nuova apertura

L’inaugurazione dei locali in piazza Carità era prevista per domani.

REGIONALE. Dal 1949 rappresenta un simbolo dei Quartieri Spagnoli di Napoli. La storica trattoria da Nennella è pronta a traslocare in piazza Carità ma, proprio oggi, nei nuovi locali che ospiteranno il ristorante è scoppiato un incendio. Nennella è una delle grande attrazioni del cuore di Napoli, molto frequentata dai turisti, soprattutto grazie al suo caloroso e verace staff e alla sua mitica pasta e patate.

L’inaugurazione della nuova sede era prevista per domani ma, a questo punto, sarà probabilmente rinviata. A prendere fuoco sarebbe stata una friggitrice; sul posto, oltre ai vigili del fuoco, che si sono occupati di domare le fiamme, sono intervenuti i sanitari del 118 per le prime cure agli intossicati; mentre moltissime erano le persone radunate in piazza Carità, attirate prima dal fumo, poi dalla confusione che si è generata durante li soccorsi.