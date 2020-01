RECALE – I carabinieri della Stazione di Macerata Campania hanno tratto in arresto per il reato di evasione, Arturo Sibillo., 30enne del posto. L’uomo, in atto sottoposto agli arresti domiciliari, è stato sorpreso nei pressi della propria abitazione a bordo di autovettura Fiat 600. L’arrestato è stato nuovamente sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.