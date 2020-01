In pochi giorni muoiono due fratelli, la città si stringe intorno alla famiglia

CASAL DI PRINCIPE (Christian e Lidia de Angelis) – Due fratelli muoiono a distanza di pochi giorni, l’incredibile lutto che sta sconvolgendo il paese. In queste ore il decesso di due noti e stimati professionisti funesta e addolora la comunità casalese. Si sono spenti il professor Antonio Coronella, detto Tonino e il fratello Amedeo. Sotto shock la comunità per la perdita di due persone perbene, che sono volate via troppo presto. Questo il toccante addio del nipote Luca Coronella, che scrive: “Purtroppo a volte la vita sceglie un giorno dove colpire più duro del solito. Vedere mio padre piangere 2 fratelli in poche ore fa male…tanto male! Zio Tonino e zio Amedeo…due giganti per me, due casalesi veri, con una parola sola e dal cuore immenso !! Fate buon viaggio…visto che avete deciso di farlo insieme…!” Tantissimi i messaggi di cordoglio e addio per questa dolorosa perdita.