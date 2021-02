IN REGIONE. Gianpiero Zinzi (Lega) eletto presidente della commissione Anticamorra

Con 38 voti su 51

CASERTA/REGIONALE – Il casertano Gianpiero Zinzi, capogruppo Lega in consiglio regionale della Campania, è stato eletto oggi presidente della Commissione speciale Anticamorra in Campania con 38 voti su 51. L’ufficio di presidenza si è completato con l’elezione dei consiglieri Vittoria Lettieri (De Luca Presidente), vicepresidente, e Vincenzo Ciampi (M5s), segretario. Zinzi nella precedente Legislatura ha ricoperto l’incarico di Presidente della Commissione Terra dei Fuochi, Ecomafie e bonifiche.

“L’elezione a presidente della Commissione che si propone di essere faro di legalità contro la camorra e stimolo alla valorizzazione dei beni confiscati è un motivo di orgoglio. Con profondo senso di responsabilità ho accettato questo ruolo per superare uno stallo che comprometteva l’avvio delle attività delle Commissioni di controllo. Continuerò il mio impegno come capogruppo della Lega in Consiglio regionale.

La Commissione Anticamorra è sempre stata e continuerà ad essere il luogo del confronto e dell’unità delle forze politiche, una sinergia necessaria ancora di più in questo particolare momento storico in cui anche la magistratura ha espresso forte preoccupazione per la pressione che la criminalità organizzata può esercitare sulle attività commerciali e produttive messe in ginocchio dalla crisi economica legata alla pandemia. Il nostro pensiero sarà sempre rivolto alle vittime delle organizzazioni criminali”, ha dichiarato Zinzi.