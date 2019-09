In strada ubriaco, ma è ai domiciliari. Arrestato 50enne

MARCIANISE – In Marcianise, nel corso della serata di ieri 25 settembre, i carabinieri della sezione radiomobile del locale Comando Compagnia hanno tratto in arresto, in flagranza del reato di evasione, Paride BIZZARRO, 50 anni, del posto. L’uomo, in atto sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, è stato notato e fermato sulla pubblica via senza alcuna autorizzazione della competente Autorità Giudiziaria ed in evidente stato di ebbrezza. L’arrestato, è stato nuovamente sottoposto al regime degli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del rito direttissimo previsto per la mattinata odierna presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.