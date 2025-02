In trasferta nel casertano per rubare pregiato champagne da Cash and Carry, ARRESTATO 28 Febbraio 2025 - 12:09

Recuperate cinque bottiglie di champagne pregiato del valore di circa 2500,00 euro NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20 ORTA DI ATELLA – Il 34enne georgiano, in trasferta dal napoletano, è stato arrestato nel primo pomeriggio di ieri dai carabinieri della Stazione di Orta di Atella, nel casertano, subito dopo aver asportato dall’interno di un Cash and Carry, cinque bottiglie di champagne pregiato del valore di circa 2500,00 euro. L’immediato intervento dei militari dell’Arma è scattato a seguito della richiesta di aiuto pervenuta alla centrale operativa della Compagnia Carabinieri di Marcianise, da parte del titolare dell’esercizio commerciale, attraverso il numero di emergenza “112”. L’uomo, ha chiamato i carabinieri subito dopo essersi accorto che il georgiano si era impossessato delle preziose bollicine prelevandole dagli scaffali del negozio e, con atteggiamento furtivo, stava raggiungendo l’uscita secondaria eludendo la sorveglianza e le casse. In pochi minuti la pattuglia della Stazione Carabinieri di Orta di Atella ha raggiunto il Cash an Carry di via Massimo Troisi dove hanno bloccato il 34enne. A seguito dell’immediata denuncia formalizzata dal titolare e del riscontro ottenuto dalla visione dei filmati estratti dalle telecamere di sorveglianza, da dove si evincono le varie fasi del furto, l’uomo è stato arrestato. Le bottiglie di champagne, che l’arrestato aveva abilmente nascosto sulla sua persona, sono state tutte recuperate e riconsegnate al legittimo proprietario. Dopo le formalità di rito il georgiano è stato ristretto presso le camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Marcianise, a disposizione dell’autorità giudiziaria.