In una fattoria del casertano trovata la Ferrari rubata da 300 mila euro

SAN CIPRIANO D’AVERSA – Una Ferrari fiammante, rubata a Napoli e dal valore di circa 300mila euro, è stata ritrovata dai carabinieri nascosta in un casolare abbandonato a San Cipriano d’Aversa. Un vero e proprio colpo da film, ma finito male per i ladri grazie al GPS installato sulla supercar.

La vettura, una Ferrari 296 Gtb noleggiata da un uomo che poi ne ha denunciato il furto, è stata localizzata dai militari della compagnia di Casal di Principe in una proprietà privata della zona. Quando è arrivato il proprietario del terreno, ha trovato il cancello chiuso con un lucchetto che non era il suo. Qualcuno lo aveva sostituito per impedire l’accesso.

Una volta forzato il lucchetto, la sorpresa: all’interno del casolare c’era la Ferrari, perfettamente integra. Al momento non risultano denunce.