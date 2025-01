Incendio al Distretto Sanitario di MADDALONI, evacuati dipendenti e residenti

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

MADDALONI – Paura ieri mattina in via Caudina, dove si trova la sede del Distretto Sanitario Asl, a seguito di un principio d’incendio che ha coinvolto il contatore elettrico della struttura. L’allarme è scattato intorno alle 11, quando i contatori hanno iniziato a emettere forti scintille, causando un immediato black out. Per motivi di sicurezza, i dipendenti sono stati prontamente evacuati dal servizio.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno rapidamente domato il principio di incendio e messo in sicurezza l’area. La situazione, sebbene allarmante, non ha comportato danni rilevanti. La puzza di bruciato ha allertato anche i condomini del vicino Parco Giuliana, che sono stati temporaneamente evacuati a scopo precauzionale.