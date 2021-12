Incendio devasta capannone della TLC

ORTA DI ATELLA – (Lidia e Christian de Angelis) Devastante incendio danneggia struttura aziendale. Ieri sera i capannoni della TLC di Orta di Atella, azienda di elettrodomestici sono andati in fiamme. L’incendio ha sprigionato altissime fiamme e una nube nera che ha offuscato il cielo cittadino, terrorizzando i cittadini. Numerose le chiamate ai vigili del fuoco, che sono giunti sul posto con diverse autopompe per domare l’incendio che ha devastato la struttura aziendale. Sul posto sono giunte anche le forze dell’ordine per accertare se le cause dell’incendio siano da attribuire a un incidente o se è una matrice dolosa, forse estorsiva. Al momento al vaglio diverse le ipotesi degli inquirenti, fortunatamente non si sarebbero feriti. Ingenti i danni.