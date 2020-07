Incendio di rifiuti raggiunge una baracca. Vigili del fuoco e polizia locale salvano un uomo

SAN FELICE A CANCELLO – Quello che sembrava essere il classico rogo di rifiuti abbandonati, stava per trasformarsi in una vera tragedia. E’ quello che è accaduto oggi pomeriggio nell’area mercato di San Felice a Cancello dove le fiamme, che hanno avvolto diverso materiale accatastato, hanno ricoperto una vasta area fino a giungere ad una baracca di fortuna dove uno straniero senza casa aveva trovato rifugio. Grazie all’intervento dei vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere l’incendio e il comandante della polizia locale che ha tratto in salvo l’uomo estraendolo dalla baracca, si è evitato il drammatico epilogo.