Incendio distrugge cabina, residenti restano senza gas

TEANO (Pietro De Biasio) Dopo quasi una giornata intera senza acqua per un guasto alle pompe di sollevamento, stamane i cittadini di Teano si sono svegliati senza gas e questo sta provocando non pochi malumori e notevoli disagi alla popolazione già provata per i disservizi della giornata di ieri. A spiegare le cause dell’interruzione è stato, attraverso una breve comunicazione sul suo profilo fb, il sindaco Giovanni Scoglio che così ha spiegato: “Mi hanno appena informato che, a causa di un danno verificatosi sull’impianto della cabina di Maiorisi, è stato necessario interrompere la fornitura di gas. La riparazione potrebbe protrarsi per buona parte della giornata. Ad ogni modo, vi terremo aggiornati”. Nello specifico e dalle notizie raccolte si è verificato nella notte un vasto incendio che ha interessato una cabina di metano che si trova presso la frazione Maiorisi. Sembrerebbe che i tecnici del gas siano a lavoro per chiudere le valvole del gas nei vari condomini della città a conferma che la situazione non è di facile risoluzione e potrebbe volerci più tempo del previsto.