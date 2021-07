SANTA MARIA CAPUA VETERE – Ancora un rogo in autostrada, sempre all’altezza tra Capua e Santa Maria Capua Vetere, stavolta sul margine della carreggiata in direzione Roma. Le fiamme sono a poca distanza da un traliccio dell’alta tensione che costeggia l’A1. In mattinata un altro rogo si era verificato pressappoco nello stesso tratto autostradale in direzione opposta.