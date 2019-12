LUSCIANO (red.cro.) – Sono giunti di corsa su via Brodolini, questa mattini, i vigili del fuoco, dopo il divampare delle fiamme in un appartamento. All’interno è rimasta ustionata l’anziana proprietaria di casa. Portata in salvo dai caschi rossi, è stato trasportata d’urgenza all’ospedale di Aversa in gravi condizioni.