Incendio nel deposito giudiziario. Disperse diossine, l’Arpac esegue i rilievi

COMUNICATO STAMPA ARPAC

Questa notte, alle ore 2.00 circa, Arpac è intervenuta a Carinaro, in via Consortile nella zona Asi, su richiesta del Comando provinciale dei Vigili del fuoco, in seguito a un incendio divampato nel corso della notte, che ha interessato un deposito giudiziario. Nel corso dell’evento sono state colpite dalle fiamme svariate decine di autoveicoli.

Personale tecnico del Dipartimento Arpac di Caserta si è recato immediatamente sul posto, effettuando i primi rilievi utili per valutare gli effetti ambientali dell’evento e avviando il monitoraggio delle diossine disperse in atmosfera, mediante un campionatore ad alto volume posizionato nei pressi del sito interessato dall’incendio.

Gli esiti analitici verranno diffusi non appena disponibili.

Le condizioni meteoambientali osservate e previste per la giornata odierna sono favorevoli al rimescolamento atmosferico e alla dispersione degli inquinanti.