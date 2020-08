Incendio nell’ex cava Statuto, discarica a cielo aperto. In fiamme cumuli di rifiuti

CAPUA – Incendio, ieri, in via Santa Maria la Fossa a Capua nell’ex cava Statuto a Capua. La zona sottoposta a sequestro nel gennaio del 2017 è stata adibita ad una mega discarica a cielo aperto data in pasto alle fiamme. Scattato l’allarme al 115, la squadra boschiva dei vigili del fuoco di Mondragone ha spento l’incendio scongiurando il peggio. L’incendio ha interessato oltre la sterpaglia numerosi cumuli di rifiuti presenti all’interno dell’area, circa 10000 metri. Una grossa nube nera dall’odore nauseabondo ha reso l’area irrespirabile per diverse ore.