Incidente a cavallo finisce in tragedia: muore 47enne 

Sabato mattina l’uomo si trovava, in compagnia del figlio, presso un centro di equitazione di …

FRIGNANO/PARETE – Incidente a cavallo risultato fatale: muore Paolo Tonziello, 47enne originario di Parete ma residente a Frignano. L’uomo, sabato pomeriggio in compagnia del figlio 13enne, si trovava in un centro di equitazione a Varcaturo quando nel montare il suo cavallo un piede gli sarebbe rimasto impigliato nella staffa. L’animale a quel punto sarebbe scattato trascinando Paolo per diversi metri e scaraventandolo a terra.

Nella corsa il 47enne ha battuto violentemente e ripetutamente la testa contro la pavimentazione in cemento fino a perdere i sensi.

Questa mattina il suo cuore ah smesso di battere all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli dove era stato ricoverato.