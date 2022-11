Viaggiavano tutte in direzione di Santa Maria A Vico

MADDALONI – Incidente, questo pomeriggio, in zona Giardinetti a Maddaloni. Tre le auto coinvolte, viaggiavano tutte in direzione di Santa Maria A Vico. Non si conoscono le condizioni dei feriti. Sul posto la polizia municipale per ricostruire la dinamica dei fatti.